В ходе протестов, прошедших в субботу во Франции, задержаны около полутора сотен человек, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на МВД страны.

«К 18:00, по предварительным данным, были задержаны 144 человека», — приводит телеканал выдержку из заявления ведомства.

По данным властей, в акциях протеста против роста цен в стране приняли участие более 82 тысяч человек. В Париже число протестующих превысило 21 тысячу.

Сообщается о сокращении числа участников протестов в сравнении с предыдущей субботой, когда МВД насчитало 146 тысяч демонстрантов.

Ранее стало известно о запрете продажи пиротехники во Франции из-за протестов.