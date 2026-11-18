Генеральное консульство РФ в Алматы зафиксировало акт вандализма, совершенный в отношении мемориальной стелы, посвященной 72 воинам Красной армии в городе Таразе. В связи с этим диппредставительство вручило ноту протеста Министерству иностранных дел Казахстана.

«Монумент... практически полностью разрушен неизвестными преступниками», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Дипломаты настоятельно призвали компетентные органы республики провести всестороннее расследование происшествия, установить виновных лиц и привлечь их к ответственности во избежание подобных инцидентов в будущем.

Известно, что возведенный в 1985 году памятник расположен на территории братской могилы советских солдат, скончавшихся от ран в эвакогоспиталях города Джамбула (ныне Тараз) в период Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие обновленного мемориала состоялось 15 октября. Реставрационные работы осуществлялись силами казахстанских специалистов при поддержке российской стороны.

Ранее сообщалось, что в польском Гданьске осквернили памятник русским воинам XIX века.