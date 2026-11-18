Сотрудники французских правоохранительных органов утром 18 ноября вышли на акцию протеста в центре Парижа, перекрыв проезд к Елисейскому дворцу — официальной резиденции президента Эмманюэля Макрона. Как сообщают французская газета Le Figaro, силовики требуют увеличить надбавки за службу в опасных условиях и компенсировать возросшую нагрузку.

По информации издания, сбор манифестантов начался утром на Елисейских Полях, после чего протестующие переместились к площади Бово, где соседствуют здание Министерства внутренних дел и Елисейский дворец. В акции приняли участие представители сразу нескольких структур: бойцы подразделений по борьбе с беспорядками, сотрудники уголовной полиции, разведывательных служб и пограничного контроля. По оценкам телеканала BFM, на улицы в центре столицы вышли несколько сотен правоохранителей.

Главным финансовым требованием силовиков остается индексация специальной премии за риск, размер которой не пересматривался с 2019 года и составляет 28,5% от базового оклада. Профсоюзы настаивают на ее увеличении до 35%. Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес выступил со встречной инициативой, предложив поэтапно довести эту выплату до 33,5% к 2029 году, однако полицейские объединения сочли такой график слишком растянутым, а прибавку — недостаточной.

Выступление в центре Парижа стало продолжением скрытого демарша, произошедшего накануне, 17 ноября. В тот день телеканал BFMTV сообщил, что элитное подразделение по подавлению беспорядков CRS 8 в полном составе оформило больничные листы. В полицейском профсоюзе Un1te также заявили о «массовой волне истощения и гнева» после многомесячных дежурств, уточнив, что к врачам обратились несколько сотен сотрудников CRS почти из десяти рот.

Сами полицейские признают, что их вымотали непрекращающиеся уличные выступления по всей стране. Общенациональные акции организуют крупные профсоюзы, выступающие против урезания госрасходов, роста цен и сокращения бюджетников. К ним с конца сентября примкнули студенты и старшеклассники, блокирующие учебные заведения из-за нехватки учителей, перегруженного расписания и ветхого состояния школ. По официальным подсчетам МВД Франции, только 17 ноября в уличных шествиях по всей республике приняли участие 146 тысяч человек, включая 28 тысяч в Париже.

Ранее стало известно, что у представителей партии «Национальное объединение» высокие шансы на президентских выборах во Франции 18 апреля 2027 года, в которых Эмманюэль Макрон уже не сможет участвовать. Об этом заявил aif.ru политолог Вадим Трухачёв. По его словам, октябрьские мигрантские погромы усилили позиции сторонников жесткой миграционной политики.

