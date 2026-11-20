По всей Германии в пятницу вновь пройдут акции протеста школьных организаций — демонстрации запланированы как минимум в 73 городах страны. Об этом сообщает DW.

Участники выступлений требуют не только увеличения финансирования школ, но и выступают против роста стоимости жизни, введения воинской повинности и за усиление климатической политики. Таким образом, повестка нынешней волны протестов объединяет образовательные, социально-экономические и экологические требования.

Предыдущая волна демонстраций, состоявшаяся 31 октября, завершилась беспорядками: в ряде городов были зафиксированы случаи мародёрства и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, что в середине сентября волна недовольства поднялась во Франции: на улицы парижских пригородов вышли учащиеся старших классов, добивавшиеся улучшения условий в школах. Позже к ним присоединились граждане, недовольные подорожанием товаров и услуг, а акции распространились и на другие регионы страны.

Кроме того, ранее сообщалось, что в испанской Барселоне в ночь на понедельник сотрудники правоохранительных органов ликвидировали палаточный лагерь протестующих, разбитый на площади Каталонии.