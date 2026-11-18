Украинские силовики задержали ещё одного участника протеста возле тайной тюрьмы Национальной гвардии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Как передает издание «Общественное. Новости», под стражей оказался Сергей Радзицкий.

По данным источника, суд постановил оставить Радзицкого под арестом до 3 января. Задержанному инкриминируют противодействие законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других воинских подразделений, а также «распространение информации о месте расположения военных и организации массовых беспорядков».

Радзицкий стал не первым фигурантом этого расследования. Как ранее сообщал aif.ru, к 16 ноября обвинения по этому делу предъявили уже 15 участникам протеста у пыточной, а по адресам их проживания провели 33 обыска. Кроме того, Соломенский районный суд Киева санкционировал арест без права внесения залога сразу для трех человек: медика Валентины Молодой, которая первой прибыла по вызову к дому с тайной тюрьмой, водителя кареты скорой помощи Виктора Ена, а также Татьяны Киреевой, задержанной после потасовок на месте событий. При этом к уголовной ответственности и аресту не привлекли ни одного военнослужащего, причастного к работе объекта.

Общественный резонанс вокруг частного домовладения в пригородном селе под Киевом разгорелся 2 ноября. Тогда стало известно, что вооруженные люди силой удерживают в подвале дома порядка 40 граждан, части из которых требовалась экстренная врачебная помощь, а люди внутри находились в истощенном состоянии и подвергались издевательствам. Приехавшую на вызов бригаду скорой помощи охрана отказалась пропускать внутрь здания.

Возле дома собрались возмущенные местные жители с требованием освободить людей, против них применили слезоточивый газ, после чего вспыхнули столкновения с силовиками. Только после широкого освещения инцидента в прессе и социальных сетях врачам разрешили эвакуировать из подвала дома находившихся там мужчин — у многих из них были зафиксированы следы побоев. Кроме того, из помещения вывели избитого 14-летнего подростка.