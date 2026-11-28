В аэропорту имени Рональда Рейгана, расположенном неподалеку от Вашингтона, два пассажирских самолета American Airlines столкнулись крыльями во время движения по рулежной дорожке. Об инциденте, произошедшем 27 ноября, сообщила Федеральная авиационная администрация США (FAA).

Участниками происшествия стали лайнеры, выполнявшие рейсы 638 и 2152, направлявшиеся соответственно в Даллас и Чикаго.

Столкновение произошло во время подготовки воздушных судов к вылету. По информации американской газеты The Washington Post, экипажи обоих самолетов подтвердили произошедшее авиадиспетчерам. Обстоятельства инцидента пока не уточняются.

В American Airlines сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Оба лайнера вернулись к терминалу и были временно отстранены от полетов для проведения технического осмотра. Пассажирам пообещали организовать отправку позднее в тот же вечер. Федеральная авиационная администрация США начала расследование случившегося.

Ранее в Луисвилле в американском штате Кентукки произошла аварийная посадка легкомоторного самолета в жилой застройке.