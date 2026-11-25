В Луисвилле в американском штате Кентукки произошла аварийная посадка легкомоторного самолёта в жилой застройке. Об этом сообщил мэр города Крейг Гринберг в соцсети X*.

Самолет сел прямо перед одним из жилых домов. По словам градоначальника, на борту находились пилот и пассажир, оба в результате аварии получили травмы и были госпитализированы. При этом жилые здания не пострадали.

Гринберг также опубликовал кадры с места инцидента. На них заметно, что самолёт оказался в непосредственной близости от одного из жилых домов.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, незадолго до происшествия пилот докладывал о неполадках с двигателем.

Ранее сообщалось, что в Сербии потерпел крушение истребитель МиГ-29 ВВС страны. При падении воздушное судно полностью разрушилось, пилот погиб.

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