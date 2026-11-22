Американские спецслужбы предупредили авиакомпании и администрации аэропортов о возможной угрозе новых атак на воздушном транспорте. Опасения ведомств связаны с активностью сторонников «Аль-Каиды»*, которые призывают повторить сентябрьское нападение на борту самолета flyDubai.

Как сообщает CNN, Федеральное бюро расследований, Министерство внутренней безопасности США и Управление транспортной безопасности направили совместное предупреждение коммерческим и грузовым авиаперевозчикам, а также руководству аэропортов. В документе говорится о риске повторения инцидента, произошедшего в сентябре на борту самолета flyDubai.

По данным американских ведомств, связанные с «Аль-Каидой» ячейки и сторонники группировки активно обсуждают случившееся в Интернете. Некоторые из них открыто одобряют действия нападавшего и призывают к аналогичным атакам против объектов, связанных с США, Израилем и еврейскими общинами.

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Профилактика вместо паники

Несмотря на распространение радикальных призывов, американская разведка пока не располагает информацией о конкретных планах совершения новых терактов. Предупреждение носит профилактический характер и направлено на повышение бдительности сотрудников авиационной отрасли.

Особое внимание к безопасности связано и с приближением периода массовых авиаперевозок, приуроченного ко Дню благодарения. По оценкам американских ведомств, с 24 по 30 ноября аэропорты страны должны обслужить около 6 миллионов пассажиров. В условиях повышенной нагрузки спецслужбы считают необходимым заранее напомнить перевозчикам о возможных рисках.

Сотрудников авиакомпаний и аэропортов призвали незамедлительно сообщать о подозрительных обстоятельствах. В частности, речь идет о попытках обойти предполетный досмотр, необычном интересе посторонних к системам безопасности, а также пропаже служебных пропусков, раций и униформы.

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Что произошло на рейсе flyDubai

Причиной тревоги стал инцидент 30 сентября на рейсе flyDubai из Дубая в Тель-Авив. Во время полета второй пилот напал на командира воздушного судна и попытался завладеть управлением. Экипажу и пассажирам удалось остановить нападавшего. Лайнер совершил вынужденную посадку в саудовском городе Табук. Погибших не было.

Подозреваемым назвали гражданина Омана Хамама аль-Хаммами. По заявлению генеральной прокуратуры ОАЭ, он намеревался направить самолет на пассажирский терминал тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.

Расследование вели власти нескольких стран

После инцидента премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил всех, кто принял участие в предотвращении катастрофы. Возможные последствия он сравнил с терактами 11 сентября 2001 года.

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Расследование проводили власти нескольких стран, включая ОАЭ, Израиль и Саудовскую Аравию, на территории которой удалось посадить чуть было не захваченный самолет с пассажирами.

Теперь случай вновь обсуждают из-за того, что сторонники террористической организации используют его в пропагандистских сообщениях.

* Запрещенная в России террористическая группировка.