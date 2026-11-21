С началом войны быстро выяснилось, что пулемёты винтовочного калибра 7,62 миллиметра малоэффективны против немецких самолётов — им не хватало мощности. И тогда главным орудием советской авиации стал пулемёт, принятый на вооружение всего лишь два месяца назад.

Любопытно, что даже в Управлении вооружения ГУ ВВС Красной Армии фамилию его конструктора знали не все и название изделия в документах писали как «12,7-мм пулемёт „Березина“», полагая, что оно дано в честь той самой реки Березины, на берегах которой в 1812 году была разгромлена армия Наполеона.

Однако за этим орудием стоял вполне конкретный человек — родившийся 120 лет назад Михаил Евгеньевич Березин.

Универсальный пулемёт Березина. Фото: Commons.wikimedia.org

Конструкция простая, но хитрая

Военный историк Мариан Новиков в своей книге «Творцы оружия» задаётся вопросом: «Какой вид вооружения, применявшийся в период Великой Отечественной войны, был наиболее сложным и в создании, и в производстве?» И сам же отвечает: авиационные пулемёты и пушки.

«Не было в годы войны другого оружия, кроме авиационных пулеметов и пушек, которое при давлении в канале ствола до трех тысяч атмосфер во время выстрела давало бы такую высокую скорострельность, — пишет он. У авиационных пулеметов темп стрельбы достигал 1800 выстрелов в минуту и более, а у авиационных пушек приближался к 1000 выстрелам. И неспециалисту ясно, что это значит. За время между двумя ударами сердца авиационный пулемет производил 30 выстрелов».

Пулемёт Березина считается крупнокалиберным, но и у него темп стрельбы был феноменальным, в некоторых модификациях доходя до 15-17 выстрелов «между ударами сердца». Конструкция была простой, но хитрой: подача нового патрона из ленты происходила не при откате, а при накате подвижных частей. Для этого Березину пришлось придумать оригинальную многожильную пружину. Она и обеспечивала высокий темп стрельбы.

Надёжный инструмент, а не драгоценность

Ещё до войны Михаил Березин взялся доработать своё детище (в первый год эксплуатации пулемёт частенько отказывал) и на базе одного механизма создал три модификации. Первая была «синхронной» — она позволяла стрелять сквозь плоскость вращения винта самолёта. Вторая подвешивалась под крылом. Третья была турельной, то есть крепилась на поворотной установке, и обслуживал её не пилот, а стрелок.

На момент своего появления оружие Михаила Березина по совокупности качеств было едва ли не самым эффективным крупнокалиберным авиационным пулемётом. В нём впервые была реализована пневматическая система перезарядки, значительно облегчавшая жизнь лётчику. Испытания подтвердили надёжность и практичность орудия: пулемёт прицельно вёл огонь на высоте до 9 километров, выдерживал и лютый мороз, и адскую жару, не отказывал в глубоких виражах, при боевых разворотах, петлях, бочках и пикировании.

Любопытный факт. В 1952 году был рассекречен американский отчёт, в котором сравнивались разные виды автоматического оружия. Его автор, полковник Джордж Чинн, пришёл к выводу, что, Березин сознательно проектировал свой пулемёт как расходный (в отличие от пулемёта-предшественника ШКАС, который делали сложным и дорогим). Расчёт был на то, что после износа основных механизмов оружие можно было просто выбросить, а не тратить время на ремонт. В условиях приближающейся войны он был оправдан: массовость и простота важнее сложности. Солдату был нужен надёжный инструмент, а не драгоценность. Байкер, пианист и заключённый. Пять историй о тульских оружейниках Подробнее

Универсальный пулемёт (УБ) Березина начали выпускать серийно на Тульском оружейном заводе в 1941-м. Позже подключился Ижевский машиностроительный. Всего за время войны было произведено более 150 тысяч единиц. Пулемёты ставили практически на все советские боевые самолёты, включая легендарные Пе-2, Ил-2, Су-4. Мощные патроны калибра 12,7 с бронебойными и зажигательно-разрывными пулями заставляли немецких пилотов держаться на почтительной дистанции: пулемёты уверенно поражали «мессершмитты» на дистанции до 400 метров. Немецкие конструкторы были вынуждены признать, что их «летающая броня» уязвима для советского оружия.

Впрочем, пулемёты были настолько универсальны, что их применяли при обороне Тулы в качестве пехотных и зенитных орудий, размещая их на автомобилях ГАЗ.

От батрака до конструктора

Надёжности и практичности этого пулемёта, наверное, не стоит удивляться, если иметь в виду, каким было детство Михаила Березина. Сиротой он остался в 9 лет. Не ужившись с семьёй старшего брата, оказался на улице. Беспризорничал, батрачил, работал лесорубом и плотником — в общем, выживал тяжелейшим физическим трудом. А такая школа не располагает к изящным, но хрупким решениям. Она учит ровно обратному: создавать то, что выстоит в самых тяжёлых условиях, не устанет и не подведёт в критический момент.

Мемориальная доска на доме 67 по пр. Ленина в Туле. Фото: Commons.wikimedia.org

Став конструктором, Михаил Березин вряд ли мог позволить себе роскошь проектировать оружие «для парада». Отучившись на рабфаке и в Ленинградском военно-механическом институте, он получает направление на Тульский оружейный завод. Начинает сменным мастером в цехе и вскоре переводится в заводское КБ. Когда в середине 1930-х советской авиации требуется мощный крупнокалиберный пулемёт, способный поражать воздушные цели на дистанциях, недоступных винтовочному калибру, за дело берутся несколько конструкторских коллективов. Березин тоже участвует со своим проектом, и для дальнейших испытаний оставляют только его. Пулемёт даже предлагают запустить в серию, не дожидаясь окончания войсковых испытаний — настолько очевиден запас прочности и технологичность конструкции.

Когда у первого образца выявляются отказы, Березин не берётся его защищать, а садится и переделывает пулемёт. Это качество — спокойно признавать изъян и исправлять его — наверное, тоже родом из той самой школы выживания, где упрямство не по делу быстро наказывается.

В 1944 году Михаил Березин на базе своего пулемёта создал авиационную пушку Б-20. Она также выпускалась в трёх вариантах. И также била врага, для которого встреча с этим оружием становилась маленькой Березиной. Оружейник с пелёнок. Судьба Стечкина была предрешена с рождения Подробнее

Традиции города оружейников

Михаил Березин трагически погиб в самом расцвете сил, не дожив до 44-х лет. Он похоронен в Туле, на Всехсвятском кладбище.

Его сын Сергей тоже стал оружейником, но выбрал другое направление — не авиационное, а бронетанковое. Он почти всю жизнь проработал в тульском Конструкторском бюро приборостроения, где прошёл путь от инженера до главного конструктора по комплексам вооружения танков и легкобронированных машин. Под его руководством были разработаны и приняты на вооружение комплексы для БМП-3 и БМД-4, а также проведена модернизация танка Т-62. Кроме того, он участвовал в создании унифицированного боевого модуля «Бахча» (и его версии «Бахча-У»), который ставился на бронетехнику и катера.

Кстати, в эти дни в Туле будут вспоминать ещё одного знаменитого земляка-оружейника. 25 лет назад умер конструктор Игорь Яковлевич Стечкин, чей 9-миллиметровый автоматический пистолет в войсках так и называют — «Стечкин». Также он участвовал в создании противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Конкурс», револьвера «Кобальт», автомата «Абакан» и др.