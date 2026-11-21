Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отправилась на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китай обычным пассажирским рейсом. Вместо президентского борта глава государства выбрала эконом-класс и провела в пути около 21 часа.

Пока руководители других государств прибывали на международную встречу на личных самолетах и специально зафрахтованных воздушных судах, Шейнбаум заняла место среди обычных пассажиров лайнера China Southern Airlines. Причем, как выяснилось, президенту досталось не кресло у окна или прохода, а среднее место 33B.

Подробности путешествия мексиканского лидера стали известным поначалу китайским СМИ. Фотографии и сообщения о необычном перелете быстро разошлись в соцсетях и собрали миллионы просмотров. Пользователи восхищались тем, что глава государства не стала требовать особых условий и воспользовалась обычным коммерческим рейсом. Особенно много одобрительных комментариев вызвало решение не тратить дополнительные средства на организацию специального перелета. В публикациях подчеркивали скромность президента и бережное отношение к деньгам налогоплательщиков. На фоне привычной для международных саммитов демонстрации высокого статуса такой поступок оказался заметным исключением. Бары и большая постель. На ремонт самолета Зеленского выделили миллионы Подробнее

Дорога с пересадкой и необычная встреча

Шейнбаум отправилась из Мехико в ночь с 14 на 15 ноября рейсом CZ8032. Самолет Airbus A350-900 авиакомпании China Southern Airlines сначала сделал техническую остановку в Тихуане, на северо-западе Мексики, неподалеку от границы с США. Первый участок маршрута занял 3 часа 12 минут.

Президент не стала покидать борт во время остановки. Примерно через два с половиной часа самолет снова отправился в путь. Перелет через Тихий океан до китайского Шэньчжэня продолжался еще 14 часов 56 минут. В общей сложности путешествие с учетом стоянки заняло около 21 часа.

Необычным оказалось и прибытие главы государства. Вместо того чтобы спускаться по трапу самолета перед встречающей делегацией, Шейнбаум приехала к красной дорожке на обычном аэропортовом автобусе.

В Китае оценили не только сам выбор транспорта, но и контраст между привычным протоколом встреч глав государств и поведением мексиканского лидера, а публикации о путешествии набрали более 10 миллионов просмотров на Weibo. Самолет раздора? Демократы начали атаку на Трампа из-за подарка Подробнее

Отказ ради экономии

Решение Шейнбаум продолжить путешествия обычными рейсами связано с политикой, которую начал проводить ее предшественник Андрес Мануэль Лопес Обрадор. После вступления в должность в декабре 2018 года он отказался пользоваться президентским самолетом, предпочитая регулярные авиарейсы. Такой подход был частью курса на сокращение государственных расходов.

При этом у Мексики имелся один из самых роскошных правительственных самолетов. Boeing 787-8 Dreamliner был оборудован президентскими апартаментами с отдельным кабинетом, переговорной, большой двуспальной кроватью и ванной комнатой с душем. В салоне также есть беговая дорожка. Самолет рассчитан всего на 80 пассажиров. В апреле 2023 года правительство Мексики продало его Таджикистану примерно за $92 миллиона (более 7,5 млрд рублей).

Лопес Обрадор тогда объяснял, что вырученные деньги планируется направить на строительство двух больниц в бедных районах страны. Шейнбаум, ставшая президентом в октябре 2024 года, сохранила этот подход к государственным расходам.