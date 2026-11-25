Мужчина погиб в Тарском районе Омской области в результате нападения медведя во время охоты на песцов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«У мужчины была лицензия на отстрел песца. Они с племянником приехали именно за этим зверем», - сказал собеседник агентства.

По данным регионального следственного управления СКР, 67-летний охотник подвергся нападению медведя в минувший понедельник. В областном минприроды сообщили, что инцидент произошел у деревни Малиновка.

Тело мужчины с многочисленными ранениями нашел его племянник. Рядом с охотником обнаружен застреленный медведь.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели охотника.