Мужчина, который подвергся нападению медведя в Омской области, перед атакой хищника мог ранить его, заявили в региональном министерстве природы.

Ранее областное управление Следственного комитета РФ проинформировало об обнаружении тела 67-летнего охотника, который погиб в результате атаки дикого зверя. Его нашли 23 ноября 2026 года в Тарском районе. На теле были выявлены множественные телесные повреждения.

В минприроды уточнили, что нападение было совершено возле населённого пункта Малиновки. Мужчина решил поохотиться на соболя, о чем рассказал своему родственнику, который ожидал его в избе.

Из-за того, что пенсионер не вернулся, родственник отправился искать его. На месте он обнаружил тело мужчины. Рядом также лежала туша бурого медведя с огнестрельными ранениями.

В минприроды считают, что охотник встретил хищника и выстрелил в животное. Это спровоцировало зверя на агрессию. В ведомстве также отметили, что за месяц до происшествия появление медведей в населённых пунктах не фиксировалось.

Напомним, в середине ноября сообщалось, что две собаки погибли в Сахалинской области после нападения травмированного медведя, от которого они спасали своих хозяев — мужчину и женщину. Мужчине удалось взять ружьё и выстрелить в хищника. Одна из собак погибла на месте от ран, полученных в схватке с диким зверем. Второе домашнее животное медведь попытался забрать с собой в лес.