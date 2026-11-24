Житель США вступил в бой с медведем, который попытался проникнуть в его дом, пишет East Idaho News.

Инцидент произошел на окраине города Салмон 2 октября, в доме, где Брайан Хайдеманн жил вместе с супругой и двумя дочерьми. Одна из девочек проснулась от шума и увидела за окном медведя. Хищник пытался проникнуть в дом. Тогда девочка предупредила родителей.

«К тому моменту, как я вскочил и выбежав из спальни, пересек весь дом, медведь уже распахнул заднюю дверь, а моя жена и дочери стояли прямо там — всего в десяти футах (около трех метров — прим. ред.) от зверя», — рассказал Брайан Хайдеманн.

Мужчина бросился на медведя и вытолкнул его на улицу, где продолжил борьбу. Благодаря семейной собаке Лулу, которая отвлекла хищника на себя, Брайан Хайдеманн смог вернуться в дом. В результате инцидента он получил множественные травмы. Его доставили в больницу города Салмон, а затем на вертолете переправили в другое медучреждение для проведения операции.

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