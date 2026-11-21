В районе заимки Агафьи Лыковой, отшельницы, проживающей в тайге заповедника «Хакасский», были замечены медведи-шатуны. Однако вплотную к жилищу самой отшельницы хищники не подходили, рассказал ТАСС духовный наставник женщины Игорь Мыльников.

Осенью 2026 года директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий говорил о том, что на заимку отшельницы, расположенную в границах особо охраняемой природной территории, повадился захаживать бурый медведь. Руководство заповедника тогда подготовило и отправило бумаги в Минприроды РФ, чтобы хищника ликвидировали. К концу октября Мыльников рассказал, что медведь больше не беспокоит Лыкову — вероятно, он залёг в зимнюю спячку.

По словам Мыльникова, во время полета вертолета в окрестностях заметили шатунов — рядом располагаются горы, и звери подыскивают там себе берлоги. Собеседник при этом отметил, что к самой заимке хищники не выходили. Как уточнил духовник, медведей-шатунов с вертолёта наблюдали в начале ноября.

Лыкова — последняя из оставшихся в живых членов семьи староверов, которых геологи обнаружили в 1978 году в Западных Саянах. На свет она появилась в апреле 1945 года, однако часть источников указывает на апрель 1944-го. С 1937 года семья Лыковых жила в изоляции. От влияния внешнего мира отшельники стремились уберечься, и прежде всего это касалось веры. Когда геологи нашли таёжных жителей, их было пятеро: глава семьи Карп Лыков, его сыновья Саввин и Димитрий, а также дочери Наталья и Агафья. Трое детей скончались в 1981 году, а в 1988-м не стало отца семейства. В мае 2001 года заимка вошла в состав заповедника «Хакасский».