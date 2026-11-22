Причиной аварии с пассажирским автобусом в Чебаркульском районе Челябинской области стал встречный автомобиль, а не медведь, выбежавший на дорогу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД.

ДТП произошло в субботу на участке дороги между железнодорожной станцией Бишкиль и селом Варламово. Водитель автобуса съехал в левый кювет по ходу движения и врезался в дерево. Позднее в СМИ появилась версия, что авария могла произойти из-за медведя на дороге.

Однако, как пояснили в полиции, в объяснении водителя упоминания о животном нет. По предварительным данным, причиной стал встречный автомобиль. Сейчас правоохранители выясняют, выехал ли он на встречную полосу или автобус занесло, а водитель пытался избежать столкновения.

В салоне находились 16 человек, 15 из них пострадали. Одну женщину госпитализировали, семерым пассажирам на следующий день назначили стационарное лечение, остальным оказали разовую медицинскую помощь.