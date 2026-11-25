Столичные специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России успешно прооперировали 15-летнего жителя Алтайского края, получившего тяжелые травмы при встрече с медведем.

Как сообщила пресс-служба медучреждения, после экстренной эвакуации из региона в Москву реаниматологи и нейрохирурги десять суток боролись за жизнь юноши. Когда состояние школьника удалось стабилизировать, его перевели из интенсивной терапии в нейрохирургическое отделение, где провели антибактериальный курс и обработку ранений.

В ходе хирургического вмешательства врачи закрыли повреждения костей черепа и твердой мозговой оболочки, нанесенные клыками хищника.

«Операция прошла успешно, состояние пациента оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Динамика восстановления, на наш взгляд, положительная», — привели в больнице слова заведующего нейрохирургическим отделением Дмитрия Рещикова.

Над возвращением мальчика к полноценной жизни трудится целая команда специалистов, включая реконструктивно-пластических хирургов и реабилитологов, а все лечение проводится бесплатно в рамках полиса ОМС. Вскоре подростка направят в Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» для разработки двигательных функций.

По словам мамы пациента, сын чувствует себя хорошо, уже самостоятельно ходит, ест и общается с друзьями по смартфону.

Инцидент произошел 8 октября в Солтонском районе Алтайского края, примерно в 20 километрах от села Солтон. Медведь набросился на 15-летнего подростка, когда тот находился с другом на лесной пасеке. Юноша попытался спастись на дереве, но хищник стянул его вниз и нанес рваные раны головы и шеи. От гибели школьника спас мобильный телефон: зверь прокусил гаджет, аккумулятор вспыхнул, и пламя отпугнуло животное.