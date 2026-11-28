В субботу в украинских СМИ появилась информация о взрыве в Полтаве.

«В Полтаве был слышен взрыв», - сообщил телеканал «Общественное» в Telegram.

Информации о последствиях взрыва нет.

Согласно данным украинского сервиса по оповещению населения, на территории Полтавской области объявили воздушную тревогу.

Ранее стало известно о серии взрывов, прогремевших 28 ноября в украинской столице. В течение дня в Киеве неоднократно объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о возникших после взрывов перебоях с электроснабжением и подачей воды в некоторых районах города.