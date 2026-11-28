Днем 28 ноября в столице Украины раздалась серия взрывов во время налета беспилотников, после чего в некоторых городских кварталах прекратилась подача электричества и воды. О происходящем сообщает украинский телеканал «Общественное».

Согласно сведениям интерактивной карты оповещений Министерства цифровой трансформации Украины, перед инцидентом на всей территории мегаполиса активировали сирены воздушной тревоги. Информацию о взрывах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. В своем официальном аккаунте градоначальник уведомил жителей о том, что город подвергается атаке беспилотных летательных аппаратов.

Вслед за серией хлопков украинское информационное агентство УНИАН передало данные о возникновении перебоев с электроснабжением и подачей воды в отдельных районах столицы.

Ранее, в ночь на 27 ноября, российские войска нанесли массированные удары ракетами и беспилотниками по целям в Киевской области, Одессе и на западе Украины. По оценке военного эксперта Василия Дандыкина, главной задачей атаки стало полное уничтожение энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу предприятий ВПК и нужды ВСУ. Поражение трансформаторов и распределительных подстанций грозит распространением столичного блэкаута на всю Киевскую область. Удары носят системный характер и направлены на вывод объектов из строя на несколько месяцев.