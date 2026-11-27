Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военной промышленности и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, ВС РФ празили предприятие «Термопласт» в поселке Летичев Хмельницкой области, которое занимается производством ударных беспилотников.

Кроме того, Минобороны заявило о поражении завода «Мпка-Украина» в Запорожье, производящего и поставляющего для ВСУ электротехническую продукцию.

В перечень объектов также вошли две электроподстанции мощностью 330 кВ — в Кривом Роге Днепропетровской области и Житомире. В Минобороны РФ уточнили, что подстанции обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Также, как сообщили в военном ведомстве, был поражен логистический центр в Белой Церкви Киевской области, где хранились компоненты для производства твердого ракетного топлива, и объект транспортной инфраструктуры в Запорожье.

Помимо этого, российские военные заявили об уничтожении четырех железнодорожных локомотивов в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области. По данным ведомства, они использовались для перевозки вооружения и военной техники.

Еще одной целью, согласно сообщению Минобороны, стало сухогрузное судно в акватории Черного моря к юго-западу от Одессы, которое доставляло на Украину грузы военного назначения.