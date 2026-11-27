Глава Красноярского края Михаил Котюков сообщил о данном правительству региона поручении выделении финансовой помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП с участием автобуса и грузовиков на трассе Р-255.

«Поручил правительству края оперативно принять решения о выделении финансовой помощи пострадавшим и семьям погибших», - написал губернатор в своем канале в мессенджере «Макс».

Котюков выразил соболезнования родственникам жертв аварии.

Губернатор сообщил также, что региональному минздраву поручено организовать оказание помощи пострадавшим в ДТП. Речь идет, в частности, о возможности подключения санитарной авиации для эвакуации в краевые медучреждения пострадавших в результате ДТП подростка, за жизнь которого борются врачи Иланской районной больницы, и женщины, госпитализированной в Канскую межрайонную больницу.

Напомним, в пятницу на 1080-м километре трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись рейсовый автобус и два грузовика. Известно о пяти жертвах аварии. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали не менее 14 человек.