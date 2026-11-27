Как минимум 14 человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с автобусом, которое произошло на трассе в Красноярском крае, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Ранее поступала информация о пяти погибших и 13 пострадавших в результате этой аварии. Автобус столкнулся с двумя грузовыми машинами на 1080-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе.

«Пострадавших, предварительно, 14», — отметили в управлении федерального ведомства.

Напомним, ранее управление МВД по Красноярскому краю сообщило, что перед столкновением в Иланско-Нижнеингашском округе водитель пассажирского автобуса выехал на встречную полосу. После этого он по касательной столкнулся с большегрузным автомобилем Volvo, затем — с фурой Dongfeng. Автобус ехал по маршруту Канск — Иланский.

Также сообщалось о массовом ДТП в Советском районе Новосибирска. В аварии с участием пяти автомобилей пострадали шесть человек.