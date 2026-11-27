В Красноярском крае пять человек погибли в результате столкновения рейсового автобуса с двумя грузовыми автомобилями. Авария произошла 27 ноября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Следственный комитет опубликовал оперативную видеозапись с места происшествия.

По данным следствия, ДТП произошло на 1080-м километре трассы в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе. Автобус следовал по маршруту Канск — Иланский.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Точное количество пострадавших устанавливается. Следователи работают на месте аварии и проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.