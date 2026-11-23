Работа паромной переправы через Керченский пролив, соединяющей Крымский полуостров с Краснодарским краем, во вторник, 24 ноября, может быть ограничена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил Минтранс Крыма.

«24 ноября сохранятся неблагоприятные погодные условия, в связи с чем возможны ограничения в работе паромной переправы», - говорится в сообщении министерства в мессенджере «Макс».

Отмечается, что синоптики прогнозируют с 21.00 по мск 23 ноября по 21:00 по мск 24 ноября высокие волны и ветер.

Так, в ночь с 23 на 24 ноября ожидается южный, юго-западный ветер скоростью 15-20 м/с, волнение моря с высотой волн 1,3-1,5 м.

Утром и днем 24 ноября прогнозируется западный, северо-западный ветер скоростью 15-20 м/с с высотой волн 0,7-1,2 м. Также временами ожидается дождь и плохая видимость.

Температура воздуха в регионе ночью - до +4 градусов, днем - до +8 градусов, вода в море - +12 градусов.

Напомним, керченскую паромную переправу задействовали для перевозки пассажиров и грузов после серии атак ВСУ по Крымскому мосту - в ночь на 16 и 17 ноября, а затем в ночь на 19 ноября.

Отметим, пока сквозное автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено, при этом железнодорожная ветка работает без сбоев.