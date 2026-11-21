Удары по энергообъектам и последующие из-за них блэкауты негативно влияют на комплектование Вооруженных сил Украины и их боевую мощь. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В Днепре и части Днепропетровской области ввели экстренные отключения света. В Кривом Роге после ударов ВС РФ обесточены котельные, насосные станции водоканала, и тяговые подстанции городского электротранспорта.

«Блэкауты влияют на инфраструктуру, логистику, производство и поставки боеприпасов, техники и вооружения, которые идут в том числе из Европы. Раньше оружие поставляли железнодорожным транспортом, мосты являлись связующим звеном, все эти удары оказывают негативное влияние на комплектование Вооруженных сил Украины и их боевую мощь», — подчеркнул Матвийчук.

Эксперт добавил, что удары по мостам в Киеве также негативно отразятся на состоянии населения Украины, которое потребует от властей решения конфликта.

Российские войска в результате массированного удара ночью 20 ноября поразили ВПК, складские терминалы, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, а также Ивано-Франковской областях, сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в населенном пункте Терны Днепропетровской области была поражена электроподстанция ПС-330 «Терны-Первомайская» осуществляющая распределение электроэнергии для обеспечения функционирования предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ в Днепропетровской области.