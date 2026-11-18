Керченская паромная переправа будет задействована при необходимости для перевозки пассажиров и грузов. Об этом проинформировали в Минтрансе России по итогам заседания оперштаба по ликвидации последствий атак ВСУ на Крымский мост.

Совещание с участием глав Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора провел глава Минтранса Дмитрий Ядров.

В министерстве уточнили, что автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи продолжают курсировать по расписанию. Кроме этого, в ведомстве заявили, что обращения граждан обрабатываются регулярно, а по вопросам транспортного сообщения с полуостровом работают горячие линии.

В Минтрансе также отметили, что поезда по мосту на полуостров ходят согласно расписанию.