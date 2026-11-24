Видео с подвергшегося атаке БПЛА ВСУ автовокзала в Донецке опубликовала ИС «Вести».

По информации СМИ, беспилотник ВСУ атаковал вокзал около 7:00.

«Пострадали автобусы, следовавшие в Москву, Ростов, Санкт-Петербург и другие города, а также региональные рейсы на Волноваху», - говорится в публикации.

Не исключено, что беспилотник, атаковавший автовокзал «Южный» в Донецке, нес боеприпас с поражающими элементами, поскольку на одном из поврежденных автобусов заметны мелкие отверстия.

Согласно сведениям главы Донецка Алексея Кулемзина, в результате атаки БПЛА на автовокзал пострадали восемь человек. Четверым из них потребовалась госпитализация.