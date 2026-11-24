Трое мужчин пострадали за сутки в белгородском поселке Борисовка при атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«В посёлке Борисовка от детонации дрона получили ранения трое мужчин», – сказано в сообщении.

Один из пострадавших отправлен на стационарное лечение. В посёлке в результате атак беспилотников ВСУ повреждены 4 автомобиля и коммерческий объект.

Как сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев, силы ПВО сбили и подавили над регионом 105 вражеских БПЛА.

Напомним, за ночь силы ПВО сбили над регионами России 699 дронов ВСУ.