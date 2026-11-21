Севастополь подвергся атаке украинских дронов, сообщил в субботу вечером глава города Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», - написал он.

Глава Севастополя сообщил об уничтожении семи беспилотников ВСУ над городом. Три из них сбиты в районе Северной стороны.

Согласно предварительным данным, пострадавших в результате атаки украинских дронов на город нет.

Развожаев призвал жителей города соблюдать меры безопасности и при обнаружении обломков БПЛА не подходить к ним.

Ранее сообщалось об уничтожении 80 украинских БПЛА в небе над Ленобластью.