Севастополь подвергся атаке украинских дронов, сообщил в субботу вечером глава города Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере «Макс».
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», - написал он.
Глава Севастополя сообщил об уничтожении семи беспилотников ВСУ над городом. Три из них сбиты в районе Северной стороны.
Согласно предварительным данным, пострадавших в результате атаки украинских дронов на город нет.
Развожаев призвал жителей города соблюдать меры безопасности и при обнаружении обломков БПЛА не подходить к ним.
Ранее сообщалось об уничтожении 80 украинских БПЛА в небе над Ленобластью.