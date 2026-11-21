Спасательные работы на месте разрушенного украинскими беспилотниками жилого дома в луганском поселке Юбилейное завершились 21 ноября — спустя более суток после ночной атаки 20 ноября. Как сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере MAX, жертвами обрушения стали шесть мирных жителей, еще шестеро получили ранения.

В первые часы после удара 20 ноября сотрудники экстренных служб обнаружили троих погибших — ими оказались мать и двое взрослых братьев восьмилетней девочки. На финальном этапе расчистки завалов 21 ноября специалисты МЧС России извлекли из-под бетонных обломков тела еще троих человек: 13-летней школьницы, ее матери и пожилой женщины.

Из двоих детей, оказавшихся в зоне удара, выжила восьмилетняя девочка. Ребёнка с ранениями эвакуировали из-под руин еще 20 ноября; в тот же день профильные ведомства оперативно оформили ей документы и перевезли в Москву. Сейчас маленькая пациентка проходит лечение в Институте имени Н. И. Пирогова. Остальные пятеро раненых жителей поселка получают необходимую помощь амбулаторно и в медучреждениях ЛНР.

Помимо разрушенной многоэтажки, повреждения получили соседние жилые здания. Коммунальные службы вместе с добровольцами уже закрывают в них тепловой контур. Власти республики заверили, что помогут с временным расселением всем, чьи квартиры пострадали, а также окажут содействие семьям погибших и раненых при оформлении денежных выплат.

В ночь на 20 ноября поселок Юбилейное, входящий в состав Луганска, пережил массированный налет беспилотников ВСУ. Мобильные огневые группы сбили основную часть целей, однако несколько БПЛА дарили по жилому сектору. По сведениям Минстроя ЛНР, повреждения получили 19 многоквартирных домов: в одном рухнули межподъездные бетонные перекрытия, еще у одного пострадала крыша, а в 17 зданиях выбило окна и повредило фасады. Та же ночь стала напряженной и для других регионов России: по информации Минобороны РФ, дежурные расчеты ПВО перехватили 310 БПЛА над 13 субъектами страны и двумя морями.