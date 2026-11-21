Атака ВСУ на спальный район поселка Юбилейное в пригороде Луганска – это преднамеренный террористический удар, считает посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.

«ВСУ совершили преднамеренный террористический удар по спальному району пригорода Луганска, когда местные жители спокойно спали», - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Накануне ночью поселок Юбилейное подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Дроны ударили по многоквартирных домам.

Мирошник сообщил о повреждении десятков жилых домов в результате атаки.

Согласно сведениям главы ЛНР Леонида Пасечника, жертвами ударов беспилотников ВСУ в Юбилейном стали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Известно об 11 пострадавших, среди которых – восьмилетняя девочка.