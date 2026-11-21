Силы противовоздушной обороны сбили 80 беспилотников в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«За время атаки в небе над Ленинградской областью было сбито 80 беспилотных летательных аппаратов противника», — написал в Max Александр Дрозденко.

Он добавил, что в регионе отменили беспилотную опасность.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили 275 украинских беспилотников самолетного типа. Это произошло в период с 20:00 (мск) 20 ноября до 08:00 (мск) 21 числа.