В ночь на 21 ноября украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. По данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили 73 БПЛА. Кроме того, в нейтральных водах Финского залива было совершено нападение с применением двух беспилотников на грузовое судно, следовавшее в Калининград.

Что известно о произошедшем — в материале aif.ru.

В нейтральных водах Финского залива атаковали грузовое судно

В трех морских милях от государственной границы России в нейтральных водах Финского залива произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в Калининград.

«Произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в Калининград, с применением двух БПЛА», — уточнил Дрозденко.

По его словам, в настоящее время проводится эвакуация экипажа. Последствия нападения уточняются.

В Ленобласти отразили массированную атаку БПЛА

Ночью 21 ноября в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников. Соответствующее предупреждение губернатор Александр Дрозденко опубликовал в 03:34, сообщив также о возможном снижении скорости мобильного интернета.

К 07:00 над территорией региона сбили 49 беспилотников. Позднее, в 08:36, губернатор сообщил об уничтожении 61 БПЛА и предупредил, что боевая работа продолжается.

В 10:43 Дрозденко написал в «Максе», что за ночь над Ленинградской областью сбили 73 беспилотника.

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Откуда могла идти массовая атака БПЛА на Ленинградскую область

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что для запуска беспилотников противник мог использовать наземные площадки, а также баржи в Балтийском море и Финском заливе.

По его словам, дроны могли запускать через Прибалтику, в том числе с площадок на территории Эстонии. Кроме того, эксперт не исключил применение воздушных шаров для доставки беспилотников к месту запуска.

«Дроны могли запускать через Прибалтику, дорога проторена. Могли запускать с Украины и вести через ту же Эстонию, могли использовать уже их площадки. Могли использовать воздушные шары, с их помощью доставлять и потом уже запускать. Могли с Балтийского моря, со стороны Финского залива, если там какие-то пароходы есть, они уже не скрывают этого», — сказал он.

Дандыкин также отметил, что противник старается избегать маршрутов над российской территорией, поскольку в этом случае беспилотники гарантированно будут перехвачены средствами ПВО.

«Они знают, что лететь через Россию — это значит быть сбитыми», — пояснил эксперт.

Что делать при атаке БПЛА

Если сигнал «Воздушная тревога» застал человека на улице, необходимо как можно быстрее покинуть открытое пространство и укрыться в капитальном здании — жилом доме, магазине или административном строении. При возможности следует воспользоваться подземным переходом.

Если поблизости нет здания или другого укрытия, нельзя оставаться на открытом месте. В качестве временной защиты можно использовать любую преграду — дерево, остановку с навесом или выступ стены. Однако такие укрытия не обеспечивают полной безопасности.

После того как удалось попасть в помещение, необходимо отойти от окон: при взрыве стекла могут разлететься и стать источником травм. Лучше переместиться в центральную часть здания — коридор, кладовую или ванную комнату, где нет окон и наружных стен. Рекомендуется лечь на пол и прикрыть голову руками. По возможности следует спуститься на нижние этажи или в подвал.

Во время атаки ни в коем случае не следует пытаться снимать происходящее на телефон.