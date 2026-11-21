Дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на Ленинградскую область. Уничтожена 61 воздушная цель.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что противник мог использовать для запуска дронов как наземные площадки, так и баржи в Балтийском море и Финском заливе.

«Дроны могли запускать через Прибалтику, дорога проторена. Могли запускать с Украины и вести через ту же Эстонию, могли использовать уже их площадки. Могли использовать воздушные шары, с их помощью доставлять и потом уже запускать. Могли с Балтийского моря, со стороны Финского залива, если там какие-то пароходы есть, они уже не скрывают этого», — сказал он.

Дандыкин уточнил, что противник избегает маршрутов над территорией России.

«Они знают, что лететь через Россию — это значит быть сбитыми.

У них есть такие маршруты, но это речь о дальних беспилотниках, которых у противника не так и много. Эти БПЛА направляют в сторону Урала», — добавил собеседник издания.