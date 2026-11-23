За минувшие сутки 15 муниципалитетов Луганской Народной Республики, включая Луганск, подверглись атакам украинских беспилотников, в результате чего погиб 28-летний мужчина и пострадали еще шесть мирных жителей, среди которых трое несовершеннолетних. О последствиях ударов 23 ноября в своем официальном канале в мессенджере MAX рассказал глава региона Леонид Пасечник.

Трагический инцидент произошел в Троицком муниципальном округе, где вражеский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю — находившийся внутри 28-летний мужчина скончался на месте. В Белокуракинском округе ночной удар пришелся по жилому дому, в котором спала семья: травмы получили 13-летняя школьница и трое взрослых. Позднее там же под обстрел попала придомовая территория, из-за чего пострадали двое подростков 15 и 16 лет. Всем раненым медики оказывают необходимую помощь.

Помимо жилого сектора, удары затронули энергетическую систему республики, оставив без света около 160 тысяч потребителей в Северодонецкой агломерации.

«Для предотвращения аварийных ситуаций и проведения восстановительных работ вынужденно вводятся временные отключения электроэнергии во всех муниципалитетах. Все необходимые силы и ресурсы задействованы для скорейшей ликвидации последствий ударов и восстановления стабильной работы энергосистемы», — подчеркнул руководитель региона, предупредив о сохраняющемся риске повторных налетов.

Всего за сутки в небе над республикой расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы перехватили порядка 140 воздушных целей. На земле повреждения получили жилые здания, автомобили и коммунальные сети. Сотрудники регионального управления Следственного комитета уже приступили к фиксации обстоятельств произошедшего.

Спасатели МЧС завершили разбор завалов спустя сутки, 21 ноября: трагедия унесла жизни шести человек, включая 13-летнюю девочку. Еще шестеро жителей получили ранения — среди них оказалась восьмилетняя девочка, которую с травмами оперативно доставили на лечение в московский Институт имени Н. И. Пирогова.