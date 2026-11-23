Отражение массированного налета беспилотников на Пермский край, начавшегося ранним утром 23 ноября, завершилось к середине дня, однако уточненные итоги атаки оказались трагическими. Атака БПЛА затронула работу гражданской авиации, общественного транспорта и образовательных учреждений региона, а также привела к трагическим последствиям на промышленных площадках. Как развивалась ситуация в регионе — в материале aif.

Трагические последствия налета: погибший, двое раненых и 56 сбитых дронов

В первых утренних сводках власти сообщали о повреждении одного предприятия без пострадавших, однако после отражения атаки картина оказалась серьезнее. Как уточнил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на официальном портале региона и в своем канале в мессенджере MAX, всего над территорией Прикамья расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили 56 беспилотников.

По информации главы региона, повреждения получили сразу несколько объектов на промышленных площадках, однако угрозы химического заражения удалось избежать. При этом налет привел к трагическим последствиям для людей.

«По предварительной информации, есть погибший. Еще два человека получили легкие осколочные ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Дмитрий Махонин, выразив соболезнования родным погибшего.

На пострадавших площадках продолжают работать экстренные службы, специалисты ликвидируют последствия удара.

Закрытие неба над Пермью и возобновление рейсов спустя 5 часов

Режим «Беспилотная опасность», введенный в Прикамье ранним утром, действовал более пяти часов и был официально снят властями региона в 11:37 по местному времени (09:37 мск). Однако незадолго до этого и в момент отмены общей тревоги экстренные службы дополнительно закрывали воздушное пространство в отдельных районах. По сводкам краевого управления МЧС, в 09:34 (07:34 мск) план «Ковер» в радиусе 150 километров ввели в районе села Березовка, а в 11:37 (09:37 мск) воздушную зону закрыли в радиусе 50 километров непосредственно над самой Пермью.

В общей сложности пермский аэропорт Большое Савино не принимал и не отправлял самолеты более пяти с половиной часов — с 07:38 утра (05:38 мск). Полностью снять ограничения Росавиации удалось только к 13:16 (11:16 мск), после чего воздушная гавань вернулась к штатному расписанию. Дроны ВСУ налетели на Пермь: поврежден промобъект, отражение атаки, детали Подробнее

Изменения в расписании вузов и городского транспорта Перми

Затяжная утренняя тревога отразилась на работе образовательных учреждений и общественного транспорта Перми. Руководство крупнейших университетов города — ПГНИУ, Пермского Политеха и пермского филиала РЭУ имени Плеханова — приостановило утренние занятия и перенесло пары на более позднее время (в филиале РЭУ лекции перенесли на 14:00 по местному времени, 12:00 мск), разрешив студентам не приезжать на учебу до официального отбоя угрозы.

В министерстве образования Прикамья родителям также напомнили, что во время действия режима опасности детей можно оставить дома, а если школьник уже находится на уроках, забирать его до отмены тревоги не требуется.

«Ваши дети в безопасности, если находятся в образовательном учреждении. Педагоги действуют четко по отработанным алгоритмам и обеспечивают детям безопасность», — подчеркнули в ведомстве.

Изменения затронули и наземный транспорт краевой столицы. Как информировал департамент транспорта Перми, корректировки затронули один городской маршрут — автобус № 62, который курсирует в южной промышленной зоне города в направлении Гамовского тракта. Остальной транспорт продолжал ходить по расписанию. Уже в 12:00 по местному времени (10:00 мск) в «Гортрансе» отчитались о полном восстановлении движения по привычной схеме.