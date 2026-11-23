АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП) временно остановило работу после массированной атаки с применением беспилотников и ракет, об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его данным, обстрел продолжался более шести часов. Экстренные службы находятся на месте происшествия и принимают меры для локализации последствий ночной атаки.

Ранее Слюсарь сообщил, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 23 ноября отразили массированную атаку вражеских беспилотников в Ростовской области. Более 80 БПЛА было уничтожено в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах области.