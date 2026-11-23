В результате атак украинских беспилотников на территорию Донецкой Народной Республики пострадали три мирные жительницы. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По имеющимся данным, в Ворошиловском районе Донецка ранения получила женщина 1977 года рождения. Еще две пострадавшие — 2007 и 1969 годов рождения — находились в городе Моспино, входящем в городской округ Донецк.

В результате обстрелов также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, пострадали девять жилых домов, 13 объектов инфраструктуры и несколько автомобилей. Данные о масштабах причиненного ущерба уточняются.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина погибла и еще один человек пострадал в результате атак БПЛА в ДНР.