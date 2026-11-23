В Брянской области в результате атак украинских беспилотников пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем канале в «Максе». Под удары попали гражданский транспорт и жилые постройки в нескольких населенных пунктах.

ВСУ атаковали пассажирский транспорт

В поселке Климово беспилотник атаковал пассажирский микроавтобус. Ранения получили две женщины, находившиеся в салоне, а также водитель. Еще один удар пришелся на движущийся гражданский автомобиль в районе села Картушин Стародубского района. В результате атаки водитель получил множественные ранения и был госпитализирован.

Один из ударов оказался направлен на жилой дом

Кроме того, украинский дрон атаковал жилой дом в поселке Белая Березка Трубчевского района. Ранения получил 64-летний хозяин жилища. По информации губернатора, всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и назначили лечение.

В результате предыдущей атаки ВСУ на регион погиб молодой человек

21 ноября ВСУ в очередной раз атаковали Брянскую область. В селе Алешковичи Суземского района в результате удара дрона по частному дому пострадал 20‑летний молодой человек. Он получил ранение, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Дом полностью сгорел.

Ещё один инцидент произошёл в Погаре. Там из‑за удара БПЛА повреждены административное здание и служебные автомобили.

Что делать при воздушной тревоге

Если сигнал воздушной тревоги прозвучал, когда человек находится на улице, необходимо как можно быстрее найти безопасное укрытие. В первую очередь рекомендуется зайти в капитальное строение: жилой дом, магазин или административное здание. При наличии поблизости также можно воспользоваться подземным переходом.

Если поблизости нет подходящих зданий, следует постараться укрыться за любой доступной преградой. В качестве временной защиты могут подойти дерево, остановочный павильон или выступ стены. При этом важно учитывать, что подобные укрытия не гарантируют полной безопасности, поэтому при первой возможности необходимо переместиться в более надежное место.

Оказавшись внутри здания, следует держаться подальше от окон и перейти в коридор, ванную комнату или кладовую, расположенные в центральной части помещения. Рекомендуется спуститься на нижние этажи или в подвал, лечь на пол и прикрыть голову руками. Во время атаки нельзя выходить из укрытия ради съемки происходящего на телефон.