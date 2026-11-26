Крым и Севастополь остались без электроснабжения, причиной отключения стала авария на энергообъектах за пределами полуострова, сообщили в «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго».

«В связи с аварией за пределами Крыма на полуострове произошло отключение электроэнергии», — говорится в сообщении на канале «Крымэнерго» в мессенджере «Макс».

В компании попросили жителей выключить электроприборы из сети до нормализации ситуации.

В канале «Севастопольэнерго» также сообщили, что Севастополь остался без напряжения из-за аварии на энергообъектах за пределами региона.

В ведомствах сообщили, что энергетики проводят работы для скорейшего восстановления электроснабжения.

Ранее власти Крыма сообщили, что 25 ноября в республике временно ограничат подачу электроэнергии для проведения противоаварийных работ и обеспечения безопасности. Сообщалось, что ограничения продлятся не более 10 дней, они будут водиться днем.