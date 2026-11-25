В Крыму временно приостановили очный учебный процесс в трех школах из-за зафиксированных случаев внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежи.

Отмечается, что ограничительные меры затронули две симферопольские школы (средняя общеобразовательная № 29 и школа-гимназия № 39), а также Трехпрудненскую школу-гимназию имени Ушинского, расположенную в Симферопольском районе.

Дополнительно из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями временно прекратили работу 24 школьных класса и 12 групп в дошкольных учреждениях.

Согласно официальным данным, почти три тысячи школьников переведены на формат дистанционного обучения до особого распоряжения.

Ранее врач-инфекционист Станислав Хрюкин рассказал об опасных симптомах у детей в сезон простуд.