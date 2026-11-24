С 25 ноября в Республике Крым временно ограничат подачу электроэнергии. Такие меры потребуются для проведения противоаварийных работ и обеспечения безопасности. Об этом сообщили региональные власти.

Временные ограничения продлятся не более десяти дней. В промежуток с 8:00 до 21:00 потребление электроэнергии снизят на 30%. Перебои с электричеством ожидаются с 12:00 до 15:00. В ночное время, с 21:00 до 8:00, подача электричества будет полностью восстановлена.

Точные графики отключений составлять не планируют. Ограничения распределят равномерно между муниципальными образованиями. При этом социальные учреждения, а также объекты тепло- и водоснабжения продолжат работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что работа паромной переправы через Керченский пролив, соединяющей Крымский полуостров с Краснодарским краем 24 ноября может быть ограничена из-за неблагоприятных погодных условий.