Хакеры атаковали французское информагентство Agence France-Presse (AFP), сообщает Le Figaro, ссылаясь на руководство агентства.

По информации СМИ, накануне ночью хакеры атаковали платформу AFP Forum, через которую обеспечивался доступ клиентов агентства к контенту. Из-за кибератаки работа платформы была приостановлена.

«Проводится анализ при поддержке внешних экспертов. На данном этапе у нас нет информации о личности лиц, совершивших эту атаку», — заявили в информагентстве.

Ранее стало известно о проникновении хакеров в систему сбора разведданных ЦРУ и Нацразведки США.