Менеджер паролей 1Password подвергся хакерскому взлому, в результате чего утекла часть информации об учетных записях пользователей программы, сообщили в пресс-службе компании, которая ведёт этот проект.

В организации отметили, что вмешательство было выявлено 19 ноября. По данным компании, хакер вошёл в корпоративный аккаунт сотрудника в сервисе GitHub. Злоумышленник получил доступ к исходному коду и внедрил вредоносный код на серверные службы.

В пресс-службе уточнили, что ему удалось скопировать «ограниченный объём информации» об учетных записях клиентов, включая их имена и адреса электронной почты. При этом подчёркивается, что другие данные пользователей, включая пароли и ключи шифрования, не были раскрыты.

В компании добавили, что предпринимаются шаги для устранения проблемы и обновляются внутренние учетные данные.

Напомним, 15 ноября сообщалось о хакерской атаке на французскую платформу Maileva, которая является дочерней структурой государственной почтовой службы La Poste. В результате вмешательства сервис приостановил работу на шесть дней и произошла утечка данных 22 миллионов пользователей.