Европейская комиссия подверглась масштабной кибератаке, которая могла привести к утечке персональных данных сотрудников. Об этом сообщает издание Politico.

По информации журналистов, злоумышленники использовали общедоступный инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для поиска уязвимостей в компьютерных системах. В результате инцидента ЕК пришлось временно отключить ряд приложений, в том числе сервисы учета рабочего времени, отпусков, зарплат и возмещения медицинских расходов.

Атака также лишила сотрудников возможности вносить данные о зарплатах и отпусках. Руководство Еврокомиссии обсудило ситуацию на еженедельном заседании. Масштаб возможной утечки персональных данных пока устанавливается.

Примечательно, что в январе 2026 года Еврокомиссия предложила новый пакет мер по усилению кибербезопасности в странах ЕС. Он предусматривает пересмотр законодательства и введение дополнительных требований к защите информационных систем.

В феврале Еврокомиссия уже сообщала о кибератаке, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к именам и номерам телефонов сотрудников. Кроме того, в сентябре Европейская счетная палата указала на недостатки европейской системы противодействия киберугрозам, включая проблемы с обменом информацией и реагированием на крупные инциденты.

Ранее о мощной кибератаке на свои ИТ-системы сообщила нефтегазовая компания Equinor, которая является крупнейшим поставщиком природного газа в Европе.