Неизвестные злоумышленники получили доступ к компьютерной системе, которую используют Центральное разведывательное управление США и Управление директора национальной разведки для сбора и анализа информации. Об инциденте сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников и другие источники, знакомые с ситуацией.

По предварительным данным, кибератака затронула платформу обработки разведывательных сведений из открытых источников. В распоряжении этой системы находятся большие массивы общедоступной информации, включая публикации в социальных сетях, спутниковые изображения и различные данные из интернета.

При этом источники утверждают, что секретные материалы не пострадали, однако точный объем информации, к которой получили доступ хакеры, пока остается неизвестным.

Представитель Управления директора национальной разведки заявил, что произошедшее не повлияло на функционирование критически важных систем американских спецслужб. В ЦРУ от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что американские власти расследуют возможную причастность Ирана к серии кибератак на суда, перевозящие энергетические и химические грузы.