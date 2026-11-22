Великобритания провела секретную операцию по защите десятков тысяч коммерческих холодильников от кибератак. Обнаруженные уязвимости позволяли злоумышленникам дистанционно менять температуру оборудования и создавать угрозу для запасов продуктов сразу.

Операция затронула оборудование, от которого зависит хранение продуктов в супермаркетах, ресторанах, на складах и других коммерческих объектах. Речь шла не о бытовых холодильниках, а о промышленных и торговых системах, которые поддерживают заданный температурный режим. Если бы хакеры получили к ним удаленный доступ, они могли бы изменить настройки так, что продукты испортились бы еще до того, как персонал заметил проблему.

По данным вещательной корпорации BBC, британские ведомства предупредили десятки компаний и помогли закрыть обнаруженные бреши.

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Специалисты по этичному хакингу

Проблемы в системах управления холодильным оборудованием выявили в конце октября специалисты компании Omega Solutions. Они занимались этичным хакингом — проверяли защиту цифровых систем, пытаясь обнаружить способы несанкционированного доступа раньше настоящих злоумышленников.

После первичного обнаружения уязвимостей к проверке подключилась компания Pen Test Partners. Ее работники помогли подтвердить, что найденные недостатки действительно могут представлять опасность, а затем уведомить профильные государственные структуры.

Главная проблема заключалась в возможности удаленно управлять температурой. Холодильные установки в торговле и пищевой промышленности работают в автоматическом режиме, а их настройки нередко контролируются через цифровые системы. Если доступ к такому управлению окажется у посторонних, они смогут вмешаться в работу оборудования, не появляясь непосредственно в магазине или на складе. Для торговых сетей и складов такие установки — часть непрерывной системы хранения: продукты должны оставаться при установленной температуре на протяжении всего времени, пока находятся на объекте. Поэтому даже кратковременное изменение режима может потребовать дополнительной проверки запасов. Особенно чувствительны к нарушениям условия хранения скоропортящиеся товары, которые нельзя безопасно вернуть в продажу без оценки их состояния.

Последствия подобной атаки могли бы выйти за пределы одного предприятия. При нарушении температурного режима под угрозой оказываются крупные партии продуктов, а компаниям пришлось бы проверять их безопасность и решать вопрос об утилизации испорченных запасов.

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К операции подключили несколько ведомств

После подтверждения угрозы к работе присоединились Национальный центр кибербезопасности Великобритании, Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, а также Агентство по стандартам пищевых продуктов. Государственные структуры связались с десятками компаний, использующих уязвимые системы, и помогли принять меры для их защиты. В сообщении BBC не уточняется, какие именно предприятия получили предупреждения, сколько устройств пришлось обновить или перенастроить и каким способом устраняли каждую из обнаруженных уязвимостей. Также не сообщалось о том, что хакеры уже воспользовались этими недостатками или успели испортить продукты. Судя по всему, операция была направлена на предотвращение возможной атаки.