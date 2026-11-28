В Беловском районе Курской области пенсионер стал жертвой атаки БПЛА ВСУ, сообщил в субботу глава региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам губернатора, инцидент произошел накануне в деревне Гирьи.

«Вчера вечером вражеский дрон ударил вблизи ж/д переезда в деревне Гирьи Беловского района. В результате атаки, к глубокой скорби, погиб 68-летний мужчина. Его тело удалось эвакуировать только сегодня», - написал Хинштейн.

Согласно его сведениям, всего в пятницу жертвами атак украинских дронов стали три мирных жителя.

Ранее сообщалось о гибели 22-летнего молодого человека при ударе дрона по автомобилю на трассе Ольховка — Красная поляна на территории Хомутовского района Курской области. В Беловском районе погиб 48-летний тракторист, занимавшийся уборкой снега.