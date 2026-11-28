В селе Илек Беловского района Курской области погиб мужчина 48 лет, который чистил снег на тракторе. Кроме того, в Хомутовском районе на трассе Ольховка — Красная поляна беспилотник нанёс удар по машине, погиб 22-летний молодой человек.

По словам главы области, в подвергшемся атаке транспортном средстве ехали ещё двое — оба пострадали. У молодого человека 29 лет зафиксированы осколочные повреждения головы, шеи, груди и руки, а также черепно-мозговые травмы. Состояние пациента оценивается как тяжёлое. Юноша 19 лет получил осколочные ранения груди и правой руки. Обоих увезли в Курск.

За прошедшие 24 часа в областном центре пострадали фасады и окна четырёх многоэтажек. Повреждения также зафиксированы у торгово-развлекательного центра — пострадали его фасад и остекление, — и у одного легкового автомобиля.

Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбила 1246 беспилотников над регионами России.