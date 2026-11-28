В брянском приграничье украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по маршрутному такси, в результате чего пострадал находившийся за рулем мужчина. О происшествии на своей странице в мессенджере «Макс» проинформировал глава Брянской области Егор Ковальчук.

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Спиридонова Буда, относящегося к Злынковскому району. При детонации аппарата 56-летний водитель общественного транспорта получил осколочные травмы, после чего медики оперативно доставили его в стационар для оказания необходимой помощи.

Глава региона особо подчеркнул, что в момент удара салон транспортного средства был пуст, благодаря чему удалось избежать пострадавших среди пассажиров.

«Мужчина госпитализирован. К счастью, пассажиров в маршрутке не было», — написал глава региона.

Ранее, утром 28 ноября, украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по служебному автобусу агрохолдинга «Мираторг» в брянском поселке Климово, сообщал aif со ссылкой на публикацию губернатора. В результате инцидента травмы получили 9 человек, включая 6 работников предприятия и местных жителей, которым после осмотра в больнице назначили амбулаторное лечение.