В Запорожской области зафиксирована атака дрона на машину экстренной медицинской службы, которая перевозила больного. Инцидент произошёл в Каменско-Днепровском муниципальном округе, никто из людей не травмирован. Об этом проинформировало региональное министерство здравоохранения.

В публикации, размещенной в канале ведомства в «Максе», уточняется, что воздушное судно без экипажа нанесло удар по бригаде медиков в тот момент, когда она везла пациента. Медицинские работники и больной, как отмечается, успели выйти из транспортного средства ещё до атаки, поэтому обошлось без жертв и ранений.

Кроме того, в Минздраве проинформировали, что кузову кареты скорой помощи причинён ущерб.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника за 12 часов.